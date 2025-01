Mogelijk handgranaat gevonden in water Leidsegracht Amsterdam

Deze middag is er op de Leidsegracht in Amsterdam-Centrum een mogelijk explosief gevonden, dat bevestigt de politie aan AT5. De politie laat op Instagram weten dat het gaat om een mogelijke handgranaat die door een magneetvisser uit het water is gehaald. "Het voorwerp is door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie meegenomen naar een andere locatie, waar deze tot ontploffing zal worden gebracht", aldus de woordvoerder.