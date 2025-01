Honderden lopen mars tegen oorlog, fascisme en klimaatcrisis

De mars startte om 14.00 uur in het centrum. Vanaf de Dam lopen honderden mensen samen richting het Museumplein. Met spandoeken en vlaggen dragen zij verschillende boodschappen uit.

Er wordt geprotesteerd tegen de klimaatcrisis, fascisme, maar bovenal tegen de oorlog in Gaza. Op de dag dat het staakt-het-vuren in Gaza van kracht is gegaan, betuigen zij hun steun aan de Palestijnse zaak.

Meerde politieagenten, waaronder ook wijkagenten, zijn aanwezig bij de mars. Zo lopen of fietsen zij mee met de demonstranten in de stad. De mars wordt ook in andere Europese steden gelopen, waaronder Brussel.