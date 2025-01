Voedselcirkel in Noord wil armoede en voedselverspilling tegengaan

Twee keer per week zijn vrijwilligers van de Voedselcirkel bezig om overgebleven voedsel van winkels en groothandels te sorteren en her te verdelen voor andere lokale voedselinitiatieven. Wat er bij de organisatie binnenkomt op zo'n dag is altijd maar weer de vraag. Dat is afhankelijk van wat de leveranciers van de voedselcirkel overhebben.

Het eten mag officieel niet meer worden verkocht, toch is er niet altijd wat mis mee, vertelt Daan Aveskamp. "Wat wij hier binnenkrijgen is vers van onze partners, zij zitten met een overschot. Er moet een einddatum op officieel, maar dat betekent niet dat het daarna slecht is", vertelt hij. De vrijwilligers van de organisatie checken het eten door te kijken, te ruiken en te proeven.