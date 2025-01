🔴 Liveblog: Ajax verslaat Heerenveen en nadert PSV tot een punt

10 minuten geleden

Ajax doet weer helemaal in de titelstrijd, omdat PSV tot op een punt is genaderd. "Zo voelen wij dat niet", zei Akpom na de driepunter in het Abe Lenstra Stadion voor de camera van ESPN. "Ik snap dat je graag een kop wilt hebben, maar er zijn nog zo veel wedstrijden. Wij mogen niet op die manier denken, dat leidt af."

Akpom wees op het programma van de komende weken. Het eerstvolgende duel van de nummer twee is de Klassieker tegen Feyenoord. "Je weet niet wat er dan gaat gebeuren of wat de komende twee maanden gaat gebeuren", stelde Akpom. "We moeten zorgen dat we met beide benen op de grond blijven staan en het wedstrijd per wedstrijd bekijken."