Lees terug: Ajax verslaat Heerenveen en nadert PSV tot een punt

16.59 uur

Ajax doet weer helemaal in de titelstrijd, omdat PSV tot op een punt is genaderd. "Zo voelen wij dat niet", zei Akpom na de driepunter in het Abe Lenstra Stadion voor de camera van ESPN. "Ik snap dat je graag een kop wilt hebben, maar er zijn nog zo veel wedstrijden. Wij mogen niet op die manier denken, dat leidt af."

Akpom wees op het programma van de komende weken. Het eerstvolgende duel van de nummer twee is de Klassieker tegen Feyenoord. "Je weet niet wat er dan gaat gebeuren of wat de komende twee maanden gaat gebeuren", stelde Akpom. "We moeten zorgen dat we met beide benen op de grond blijven staan en het wedstrijd per wedstrijd bekijken."

Henderson droomt nog niet van een landstitel

Jordan Henderson droomt nog niet van een landstitel met Ajax. "We focussen ons nu eerst op ons eigen spel", zei de aanvoerder na de uitzege op sc Heerenveen in het Abe Lenstra Stadion (0-2). "We kunnen nog veel zaken verbeteren. We moeten ons verder blijven ontwikkelen. Dan zien we aan het einde van het seizoen wat dat heeft opgeleverd."

Ajax verkleinde de achterstand op koploper PSV tot 1 punt en verstevigde zijn positie op de tweede plaats. De voorsprong op nummer 3 FC Utrecht groeide naar 5 punten. Feyenoord begint over twee weken met een achterstand van 9 punten aan de Klassieker in de Johan Cruijff ArenA.