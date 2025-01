Dierenleed in bamibakjes: demonstranten protesteren voor reptielenbeurs

Liefhebbers van slangen, hagedissen en spinnetjes konden vandaag hun hart ophalen in Hilversum bij Reptilica, een beurs waar de dieren werden geshowd en verkocht. Maar voor de deur stond een tiental demonstranten, die helemaal niet gelukkig zijn met de handel rondom de koudbloedige dieren.

"Wij demonstreren tegen deze reptielenbeurs omdat de dieren hier gehouden, tentoongesteld en verkocht worden in bamibakjes en dat vinden wij niet oké", stelt Jojanneke Vanderveen van de Partij voor de Dieren.

Maar volgens de handelaren op de beurs zitten ze met een doel tijdelijk in de bakjes: "Ze zitten klein om juist stress te voorkomen. De diertjes staan op tafel, worden niet opgetild en er zit een verwarmingselement onder."

Regels

Voor reptielen bestaat er (nog) geen zogenoemde 'positieflijst' - huis- en hobbydierenlijst -, zoals die sinds 1 juli 2024 wel voor zoogdieren bestaat. Maar er gelden wel degelijk regels voor reptielen. Reptilica heeft een eigen reglement. En ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit controleert regelmatig op beurzen.

"Het lijkt alsof er vooral onwetendheid is over het vervoeren van de dieren", reageerde organisator Michiel Loeber al eerder tegen NH. "Als je een kat of een hond gaat vervoeren in een vliegtuig worden ze ook in een kleine bench gestopt, zodat ze zichzelf niet kunnen bezeren. Dat gebeurt dus ook bij reptielen."

De organisator snapt dat mensen vallen over het zien van de bamibakjes, maar volgens hem hebben die een functie. "Die bakjes kan je goed in de vriezer laten zitten voor een paar dagen, waardoor je de bacteriën verwijdert. Dat is beter voor de reptielen."

"Je hebt natuurlijk daarnaast de emotie van de mens en dat begrijp ik ook wel, maar de kleine bakjes zijn tijdelijk. Het is niet leuk voor een dier, maar je moet het dier wel kunnen vervoeren."