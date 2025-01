Vrijwilliger Toine zoekt nieuwe bingoballen voor fanatieke ouderen: "En liefst ook een scherm"

De bingo, die altijd de eerste maandag van de maand wordt georganiseerd, wordt zeer goed bezocht, vertelt Toine. "De opkomst is enorm. We spelen het met veel ouderen." Helaas voor de bingomaster zijn de bingoballen wat versleten, maar dat is niet de enige behoefte van de club.

"Het is misschien een beetje brutaal, maar het liefst zouden we ook een elektrisch apparaat willen hebben waarop het cijfer goed te zien is. Nu wordt alles mondeling doorgegeven van tafel naar tafel en dat gaat weleens mis."

Maar gaat de charme er niet vanaf als er geen echte bingoballen meer worden gebruikt? "Nou ja, dat hebben wij ook een beetje. Zo'n scherm hoeft dan ook niet per se, we zouden al heel blij zijn met alleen nieuwe houten bingoballen."

Behoorlijke opkomst

Zodra er in Zwanenburg bingo gespeeld wordt, zit de zaal altijd vol, vertelt Toine. "We moeten er ook weleens stoelen bij zetten. Mensen komen in groten getale en halen er soms anderen bij. We moeten misschien uitbreiden", lacht de vrijwilliger.

Winnaars van het spel maken kans op prijzen, maar dat is volgens Toine helemaal niet waar het om gaat. "De gezelligheid en aandacht voor de mensen is het belangrijkste. Aan iedere tafel zit een vrijwilliger die alles nakijkt. En we spelen het met een hapje en een drankje."

De vrijwilligers en deelnemers zouden het dan ook graag willen blijven spelen. "Als er iemand is die houten bingoballen heeft liggen met cijfers van 1 tot 75 in een houten uitvoering, dan houden we ons aanbevolen."