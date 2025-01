Problemen op spoor tussen Bijlmer Arena en Schiphol houden aan: geen treinverkeer op traject

Vanwege een defecte bovenleiding rijden er sinds gisteravond geen treinen tussen Schiphol Airport en Bijlmer Arena. De NS verwachtte gisteren dat het een paar uur later opgelost zou zijn, maar ook een groot deel van vandaag is er geen treinverkeer op dit traject. De NS schat in dat deze situatie tot 16.00 uur gaat duren.