Beroving en mogelijk schietpartij in Haarlem

De melding van de beroving en mogelijke schietpartij kwam rond 20.30 uur binnen bij de hulpdiensten. Een woordvoerder van de politie vertelt tegen NH dat het nog niet duidelijk of er überhaupt is geschoten. Ook is niet bekend of er mensen gewond zijn geraakt en of er iets is buitgemaakt.

De omgeving van de Nico van Suchtelenstraat in Haarlem is afgezet en de politie doet onderzoek.