Spektakel blijft uit bij Utrecht-AZ: "Een bloedeloze 0-0, zeggen ze dan"

Bij AZ keerde Mayckel Lahdo weer terug in de basis. Samen met Ernest Poku en Troy Parrott vormde hij het aanvalstrio. Laatstgenoemde kreeg in de eerste helft de grootste kans namens AZ. De Ierse spits was het eindstation na een fraaie aanval en schoot via de vingertoppen van Vasilis Barkas over.

Het was één van de spaarzame hoogtepunten in Utrecht. Beide ploegen zochten nadrukkelijk naar de controle en gaven weinig ruimte weg. Zico Buurmeester kreeg in de tweede helft nog wel een mogelijkheid, maar hij stuitte ook op Barkas. In de slotseconden was David Min met een kopbal nog dichtbij de winnende voor Utrecht, maar Rome-Jayden Owusu-Oduro redde.

Tekst loopt door onder de video.