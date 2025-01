Ivar (20) woont in huis bij Blaricumse Annemiek (72): "Het is een win-winsituatie"

Dat het een stuk gezelliger is, beaamt ook Annemiek. "Ivar is een heel toegankelijke, vriendelijke jongen. Hij is bescheiden en rustig. Het is leuk om elkaar tegen te komen in huis en we maken altijd een praatje. Het gaat heel erg vanzelf. Ik hoef Ivar niet echt te helpen, op praktische zaken na; waar de stofzuiger staat bijvoorbeeld. Maar het is niet zo dat ik hem aan de hand mee hoef te nemen."

Regelmatig spreken ze af om een kop koffie te drinken. Ivar: "Dat is altijd erg leuk, we hebben ook echt een klik. Maar het voelt ook prettig dat we elkaar verder onze ruimte geven. Ik ben vaak op pad en werk veel in de horeca. De momenten dat ik thuis ben vind ik heerlijk. Ik heb veel privacy en Annemiek en ik laten elkaar ons eigen ding doen. Als er iets is kunnen we dat altijd tegen elkaar zeggen."

Woningwet

Vanwege de nieuwe woningwet kan Ivar maar twee jaar bij Annemiek wonen. Voorheen was dat nog vijf jaar. "Dat is natuurlijk jammer, met name voor de jongeren die zo'n stabiele basis echt hard nodig hebben. Bij mij valt dat nog mee. Ik werk nu in ieder geval erg hard in de hoop dat ik - als mijn contract straks afloopt - écht op mezelf kan gaan wonen", zegt Ivar.

Of Annemiek dan van plan is om weer een nieuwe jongere in haar huis te laten wonen? "Absoluut. Ik heb tot nu toe goed contact gehad met Kamers met Aandacht; het is een prettige organisatie. En de nood is hoog: veel jongeren hebben een woning nodig. Het is mooi dat ik met mijn extra ruimte iets kan bijdragen."