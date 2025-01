F-pier Schiphol ontruimd om gaslek, ook vliegtuigen geëvacueerd: "Voelde ontzettend intens"

De hulpdiensten werden iets over 20.00 uur gealarmeerd. Het lek is ontstaan door een ongeval waarbij een voertuig is betrokken. Een woordvoerder van de veiligheidsregio vertelt tegen NH dat het voertuig tegen een gasleiding is gereden waardoor er gas is vrijgekomen. Het is niet bekend om wat voor voertuig het gaat.

De brandweer is bezig om het lek af te sluiten. Het is nog niet duidelijk of er mensen gewond zijn geraakt, maar dat is 'waarschijnlijk niet het geval', melden zowel Schiphol als de veiligheidsregio.

Ter plekke advies

Hoewel in eerste instantie werd gemeld dat er geen hinder is ontstaan voor vliegverkeer, vertelt een woordvoerder van Schiphol dat dit alleen het geval is als reizigers niet vanaf de F-pier reizen.

De luchthaven bekijkt nu naar wat er aan de hand is, reizigers zal 'ter plekke worden geadviseerd' hoe ze hun reis moeten voortzetten.

Mackenzie Jackson is een van de reizigers die het vliegtuig moest verlaten. Tegen NH vertelt de in Nederland wonende Nieuw-Zeelander dat zijn vliegtuig naar Istanbul op het punt stond om te vertrekken, toen de politie alle inzittenden verzocht te vertrekken.

'Mensen rennen van hot naar her'

"Ze kwamen naar binnen en vroegen of we het vliegtuig met spoed wilden verlaten. Daar zat echt haast achter." Op dit moment staat hij met veel andere reizigers vlak naast de ontruimde F-pier. "De hele pier is leeg en er rennen met mensen van hot naar her. Het ergste is dat we geen idee hebben wat we nu moeten doen. Onze vlucht wordt elk half uur een uur extra vertraagd."