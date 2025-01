Tram ontspoord in Uithoorn, tramverkeer nog een uur ontregeld

Volgens een woordvoerder van de GVB is de tram ter hoogte van een wissel ontspoord. "We zijn er druk mee bezig, er wordt aan gewerkt, maar het is nog niet opgelost." Voor zover bekend is niemand gewond geraakt.

Tram 25 rijdt alleen tussen Station Zuid en Uithoorn Busstation. Er rijden geen trams tussen Uithoorn Busstation en Uithoorn Centrum. De GVB raadt aan om gebruik te maken van Syntus-bus 130 tussen Uithoorn Centrum en Uithoorn busstation.