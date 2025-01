Oprichter Amsterdamse broedplaats ontvangt Andreaspenning voor jarenlange inzet Wildemanbuurt

De Andreaspenning werd afgelopen donderdag door wethouder Meliani uitgereikt tijdens het afscheidsfeest van Krabbendam in 'The Beach'. Per 1 januari droeg Krabbendam haar functie als directeur over aan Teike Asselbergs-Aşcıoğlu. "Dat Teike het stokje van mij overneemt, past wonderwel in wat The Beach is en wil zijn, een organisatie die bestaat uit en bouwt op relaties", liet zij eerder weten.

Verbinding

Vanaf 2009 bracht Krabbendam bewoners, ontwerpers en kunstenaars en betrokkenen uit de wijk samen in de werkplaats en hub, met als doel verbinding. Zo werd er vanuit de culturele broedplaats gezamenlijk gewerkt aan projecten en kwamen vraagstukken rondom de Wildemanbuurt in Osdorp aan bod.

Een van de initiatieven, genaamd 'Wilde Chefs', dat Krabbendam leidde, kende een groot succes. Vrouwen uit de buurt kwamen hierbij samen om te koken voor bewoners en gasten uit de wijk en oefenden daarnaast met de taal. Met verschillende programma's, waaronder 'Gangmakers', bracht Krabbendam naast volwassenen ook kinderen in aanraking met kunst en cultuur.

'Lang niet geluisterd'

Al decennia wordt de buurt bestempeld als probleemwijk in Nieuw-West. Lange tijd werd er niet geïnvesteerd in de wijk, terwijl een groot deel van bewoners zich in een kwetsbare positie bevindt. Een paar jaar terug, ging AT5 in gesprek met onder andere de wijkagent en jongerenwerkers over de problematiek in de Wildemanbuurt.

Zo vertelde districtscoördinator jeugdcriminaliteit Martin Nanninga destijds 'dat de wijk samen met partijen en vooral ook met bewoners en ondernemers weer opgebouwd moest worden'. "Er is lang niet naar hen geluisterd. De wijk is nu nog kansarm, maar ik hoop door deze aanpak dat deze kansrijk wordt."