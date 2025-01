Markerwaarddijk weer open na werkzaamheden aan scheuren in de brug

Rijkswaterstaat meldde iets na 16.00 uur dat de werkzaamheden zijn afgerond.

De afsluiting was nodig omdat vrijdag bij inspectie scheuren zijn ontdekt in de brug naast de spuisluizen bij Lelystad. Tijdens de afsluiting werd de draagconstructie van de brug gerepareerd. Dit betrof werkzaamheden aan de onderkant van de brug en het wegdek, waardoor verkeer tijdelijk niet mogelijk is. Vrachtverkeer mocht sinds vrijdagmiddag al niet meer over de Markerwaarddijk.

De dijk zou in principe afgesloten zijn tot 15.00 uur. Verkeer werd geadviseerd om tijdelijk via Amsterdam om te rijden.