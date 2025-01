Baas van hondje Bicci overweldigd door reacties na oproep om hulp: "Ontzettende opluchting"

Ilanit en Bicci ontmoetten elkaar in Portugal, waar Ilanit een bed and breakfast op zette. Maar na de diagnose baarmoederhalskanker die ze afgelopen zomer kreeg, moest ze halsoverkop terug naar Nederland.

Nu is haar behandeling afgerond, en in november kon ze ook Bicci weer in haar armen sluiten. Maar: door complicaties duurt haar herstel langer dan gehoopt. Lange wandelingen zijn daardoor onmogelijk, terwijl buitenhond Bicci die juist zo hard nodig heeft.

Opluchting

Ilanits oproep via NH Helpt leverde al snel resultaat op: tot aan België hebben zich mensen gemeld. "Dat is misschien iets teveel van het goede, maar er zijn ook superveel mensen geweest uit de omgeving van Amstelveen contact hebben opgenomen. Dus ik kan de komende dagen gaan kijken wie er het beste bij Bicci past. Dit is een ontzettende opluchting."