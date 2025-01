NH-slagroomtaart voor redder die hond uit het water haalde: "Het was een flinke unit"

Half december kreeg Dokter een foto doorgestuurd van haar zoon via WhatsApp. Het was duidelijk geen alledaags tafereeltje: zoon René klom op de foto uit het water, in niets anders dan een onderbroek gekleed. Om hem heen stonden een aantal mensen én een kleddernatte labrador.

Dokter: "Hij stuurde de foto en schreef: 'Wat me nou is overkomen'. Het bleek dat hij wandelde met collega's in Amsterdam, toen voor hem een moeder en dochter met een hond liepen. De hond rende enthousiast heen-en-weer en vloog ineens de gracht in."

Van Zon vond het niet meer dan logisch dat hij het water in dook. "Ik was met drie anderen. Op zo'n moment ga je niet in gesprek over: wie gaat erin? Zo'n hond gaat op een gegeven ogenblik kopje onder." De kade was 'best hoog', vertelt hij. Het viertal zag gelijk dat de hond met geen mogelijkheid zelf uit het water kon komen.

Flinke unit

Gelukkig was er een ladder aan de kade bevestigd, maar de flinke labrador uit het water kregen bleek desondanks niet gemakkelijk. "Hij was een flinke unit. Het was lastig om hem eruit te halen, maar het is gelukt. Eerst onder m'n arm, maar hij zwom weg. Toen hij zich overgaf heb ik hem naar boven kunnen takelen."