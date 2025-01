Vanuit Emmeloord naar Heemskerk om vrijwillig knotwilgen te snoeien: "Gratis sport"

Maar is het boomonderhoud niet eigenlijk een taak is van de overheid? "Landschap Noord-Holland heeft misschien vijf boswachters die voor heel veel natuur verantwoordelijk zijn", vertelt Van Schie. "Het knotten van wilgen is zo arbeidsintensief. Als ambtenaren dat gaan doen, is het natuurlijk heel duur en wij vinden het leuk om te doen".

Van Schies vrijwilligers komen van heinde en verre. Zo is Johan helemaal vanuit Emmeloord naar Heemskerk gereden om wilgen te zagen." Ik vind de groep vrijwilligers waar Marc mee werkt zo leuk dat ik er graag een stukje voor rij. En het is leuk werk en gratis sport bovendien", zegt hij lachend terwijl hij de zaag voor de zoveelste keer in een uitgegroeide wilgenteen zet.

Kun je nog knotten knot dan mee

Extra handjes zijn altijd welkom en ook volgende week wordt er nog aan de wilgen op de Liniedijk in Heemskerk gewerkt. Ervaring is niet noodzakelijk en voor gereedschap en werkhandschoenen wordt gezorgd. Wie zich graag aansluit bij de knotploeg van IVN kan via de website van IVN Zuid-Kennemerland contact opnemen met Marc van Schie.