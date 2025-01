Scheuren in brug ontdekt: Markerwaarddijk tussen Enkhuizen en Lelystad gesloten

De afsluiting is nodig omdat bij inspectie scheuren zijn ontdekt in de brug naast de spuisluizen bij Lelystad. Tijdens de afsluiting wordt de draagconstructie van de brug gerepareerd. Dit betreft werkzaamheden aan de onderkant van de brug en het wegdek, waardoor verkeer tijdelijk niet mogelijk is.

De dijk blijft in principe afgesloten tot 15.00 uur, maar de werkzaamheden kunnen uitlopen tot 18.00 uur. Verkeer wordt geadviseerd om via Amsterdam om te rijden.