Spelen kinderen met te weinig risico in speeltuinen? "Ze mogen hier bijna alles"

Een van de plekken waar risicovol spelen volgens Hofland wel goed gaat, is natuurspeeltuin het Woeste Westen in het Westerpark. "Kinderen mogen hier bijna alles", vertelt directeur Martin Hup. "Ze mogen bruggen bouwen over het water en in bomen klimmen." Dat kinderen in zijn natuurspeeltuin daarom meer risico lopen, is volgens Hup de bedoeling. "Ze leren hier letterlijk om te gaan met vallen en opstaan. Als je dat van jongs af aan doet, kan je tegenslagen in een latere levensfase beter aan."

"Mijn zoon gaat heel goed op risicovol spelen", zegt een van de ouders die haar kinderen iedere maand meeneemt naar de natuurspeeltuin. "Er is hier wat meer actie, want er zijn allerlei geheime paadjes en avontuurlijke hindernissen", vertelt haar zoon enthousiast.

Stoere speelplekken

Volgens Hofland kan de stad meer plekken zoals het Woeste Westen gebruiken. Hij maakt zich zorgen over het dalende aantal kinderen dat graag buitenspeelt. "Buitenspelen is hartstikke leuk en heel gezond. De strijd met de iPad wordt nu te vaak verloren", zegt hij. Volgens D66 heeft die daling onder andere te maken met het gebrek aan uitdagende speelplekken in de stad. Risicoloze speeltuinen met een wip, een zandbak en rubberen tegels stimuleren kinderen niet om naar buiten te gaan, zegt Hofland.

D66 pleit daarom voor meer 'stoere' speelplekken in de stad. De partij wil in kaart brengen welke speelplekken saai zijn en nagaan wat er voor nodig is om deze spannender te maken. Bovendien kijkt de partij naar onbenutte locaties die zich kunnen lenen voor een nieuwe speelplek. Bij het ontwerp van deze speeltuinen wil D66 dat niet elk risico wordt uitgesloten. "Je moet denken aan speelplekken met hoogte of snelheid", zegt Hofland.