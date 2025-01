Man (39) vast voor fik in container, maar zit hij ook achter 15 andere afvalbranden?

De man werd vannacht betrapt toen hij de inhoud van een ondergrondse afvalcontainer aan de Nyenburgh in brand stak. Hij werd daarop aangehouden en voor verhoor meegenomen naar het bureau.

Dat verhoor en het politie-onderzoek moeten uitwijzen of de verdachte Alkmaarder ook achter andere containerbranden zit. Sinds november vorig jaar hebben er in totaal vijftien branden gewoed in (ondergrondse) afvalcontainers.

Wie informatie heeft over de containerbrand van gisteravond, of over één van de eerdere branden, wordt gevraagd dat met de politie te delen.