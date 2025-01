Uitslaande brand in rijtjeshuis Zwaag: bewoners op tijd buiten

De brand woedde op de eerste verdieping van de woning aan de Wierdijk en werd iets voor 11.00 uur ontdekt. Nadat de bewoners alarm hadden geslagen, kwamen er meerdere brandweerauto's, waaronder een hoogwerker, ter plaatse.

Volgens getuigen waren er op het adres vanochtend een vrouw en een kind aanwezig, maar dat kan de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord niet bevestigen. De twee konden de woning in ieder geval op tijd verlaten, waarna de brandweer het vuur begon te blussen.

Smeulende huisraad in voortuin

Brandende en smeulende huisraad werd via een openstaand raam in de voortuin gegooid. Een half uur na de eerste melding was de brand onder controle, meldt de veiligheidsregio.

De bewoners zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis.