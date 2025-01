Kan kunstmatige intelligentie helpen bij het afvalprobleem in de stad?

Kanttekeningen bij AI

Bovendien is het de vraag hoe de privacy gewaarborgd is. Volgens Lotte Houwing, beleidsadviseur van Bits of Freedom, hoeft het gebruik van AI niet per se een privacyinbreuk te zijn; dat hangt af van het doel en de toepassing. "Je moet voorkomen dat de lat voor technologie die het gedrag van mensen registreert steeds lager wordt. Eerst moet je kijken wat het echte probleem is en of er opties zijn die geen inbreuk op de privacy maken."

Maar er zijn meer ethische bezwaren. Zoals discriminatie in wijken, omdat de ene wijk schoner is dan de andere. Ook dreigen met de inzet van zo'n AI-systeem meer boetes. Volgens Houwing zou een stad als Amsterdam echt andere oplossingen moeten bedenken tegen zwerfafval of sluikstorten. "Want dit stuurt heel erg toe naar wie moeten we beboeten om op die manier het probleem op te lossen." Gebruik maken van sensoren is niet privacygevoelig in vergelijking met camera's.

'Mens moet centraal staan'

In het verleden heeft de gemeente een proef gedaan met 'dynamisch inzamelen'. Wethouder Hester van Buren (Afval en Reiniging) zegt altijd open te staan voor nieuwe initiatieven. "Een schonere stad vraagt onze continue inzet, maar ook om nieuwe ideeën en innovatie. Hier staan we dan ook voor open, ook voor het gebruik van kunstmatige intelligentie, wel moet hierbij de mens centraal staan en privacy gewaarborgd zijn." De wethouder kijkt graag naar de vormgeving en resultaten van de werkwijze in Antwerpen.