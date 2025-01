Beelden van mishandeling Furkan (21) zetten politie op spoor van verdachte

Op 9 januari liep Furkan na een etentje rond tien uur naar huis vanaf station Krommenie-Assendelft. Onderweg werd hij aangesproken door een man, waarna hij onverwacht een klap op zijn hoofd kreeg en werd mishandeld. "Hij zat helemaal onder het bloed", vertelde zijn moeder Yagmur destijds aan NH. Volgens de familie was Furkan simpelweg op de verkeerde plek op het verkeerde moment. Ook de politie weet niet waarom Furkan werd aangevallen.

Dader verraadt zichzelf

Later blijkt dat de dader de aanval zelf heeft gefilmd en online heeft verspreid, vertelt Yagmur. Op de video, die is bekeken door NH, is duidelijk te zien hoe Furkan gewond op de grond ligt en enkele trappen krijgt. Die beelden zijn meerdere keren doorgestuurd naar de politie kreeg Yagmur te horen op het politiebureau. "Dus hij heeft eigenlijk zichzelf verraden."

Een woordvoerder van de politie kan niet bevestigen dat de beelden van de aanval tot de aanhouding hebben geleid. "Het ging op basis van recherchewerk, en daar vallen tips zeker ook onder."

Blijvende pijn en angst

Nu er een verdachte vastzit, is Yagmur ontzettend opgelucht. Ook voor Furkan is het een klein lichtpuntje in donkere dagen. Hij blijft pijn houden in zijn hoofd en gezicht, heeft problemen met praten en durft sinds de aanval niet meer naar buiten. "Hij slaapt naast mij in bed uit angst", aldus Yagmur.

De verdachte zit nog vast en wordt gehoord.