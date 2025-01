De mislukking van ‘Club Echo’: waarom de ravebunker in Zuidoost nooit de deuren opende

Tien enthousiaste cultuurmakers schrijven zich in mei 2023 in voor een wedstrijd bij de gemeente. Wie met het beste idee komt voor een tijdelijke invulling van ‘De Tunnel’, mag van de parkeergarage een expositieruimte, festivallocatie of een ravebunker maken. Dat komt op dat moment goed uit, want de nachtcultuur kan na de sluiting van onder andere de Marktkantine, Sissi's en de School wel weer een oppeppertje gebruiken.

Geen binding met Zuidoost, maar wel 'unieke samenwerking'

Ondanks bezwaren van stadsdeel Zuidoost, komt het plan voor Club Echo als winnaar uit de bus. Het stadsdeel vindt dat de partij te weinig binding heeft met Zuidoost, in tegenstelling tot andere lokale inzendingen. Een ambtenaar informeert wethouder Touria Meliani (Cultuur) hierover: “Het sentiment is te begrijpen", zo staat in een brief. Zuidoosters delven vaker het onderspit bij soortgelijke selectieprocedures, aldus de ambtenaar. Dat heeft niet te maken met de inhoud of de kwaliteit van programmeren, “maar vooral in de kunde om een concept te verkopen of pitchen.”