Man moet 10 maanden cel in voor steekpartij op Damrak

Het ging mis op 25 augustus op het Damrak, ter hoogte van het Beursplein. Er ontstond een conflict tussen de verdachte en een andere man, waarover is niet duidelijk, waarna de verdachte een mes pakte uit een nabijgelegen restaurant en de man in zijn arm stak. Volgens de verdachte 'liep' de man 'zelf in het mes', maar dat vindt de rechtbank niet aannemelijk.

Het slachtoffer had een snee van 15 centimeter en verwondingen aan spieren en pezen, waarvoor hij moest worden geopereerd. Hij heeft nog altijd veel pijn en kan zowel zijn hand als zijn arm niet meer goed bewegen. "Hierdoor is zijn dagelijks leven enorm veranderd", aldus de rechtbank, die spreekt van ernstig lichamelijk letsel.

In de hoogte van de straf is meegewogen dat de verdachte met opzet handelde. Door met een mes te steken, aanvaardde hij volgens de rechtbank de kans dat hij het slachtoffer zwaar zou verwonden. "Het feit dat de verdachte het restaurant binnenging, daarna met een mes naar buiten liep en op enig moment op aangever afrende, duidt erop dat het zijn intentie was om een gewelddadige confrontatie met aangever op te zoeken."

Moord of doodslag

Dat de straf lager uitvalt dan de eis van justitie komt doordat de rechtbank poging tot moord dan wel poging tot doodslag niet bewezen vindt. Zo kan uit het dossier niet worden afgeleid dat de verdachte de intentie had om de man om het leven te brengen.

Naast de gevangenisstraf moet de verdachte het slachtoffer 4000 euro schadevergoeding betalen.