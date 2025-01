Komende zomer meer overlast van vliegverkeer Schiphol, gemeente probeert dat te voorkomen

Schiphol wil de Buitenveldertbaan tussen 10 mei en 28 september onder handen nemen, met volgens Van Buren 'een grote impact' tot gevolg op de omgeving. Vliegverkeer moet dan gebruik maken van andere start- en landingsbanen, ook soms 's nachts, en die alternatieve vliegroutes leiden vermoedelijk tot extra geluidsoverlast. "Dit raakt in het bijzonder dichtbevolkte stadsdelen als Noord, Centrum, West en Zuid. Er wonen bij elkaar ongeveer 400.000 mensen in deze stadsdelen. De nachtrust van deze bewoners dreigt te worden verstoord", aldus Van Buren.

De vrijstelling die Schiphol vraagt om in de nacht te landen op de zogeheten Oostbaan, wat normaliter niet is toegestaan, is volgens de wethouder dan ook geen oplossing. "Hiermee worden de gevolgen van het baanonderhoud afgewenteld op de omwonenden."

Het perspectief van die omwonenden ontbreekt volgens Van Buren 'nog altijd volledig', waarmee het plan van aanpak 'duidelijk tekort' zou schieten. "Geluidhinder wordt niet beperkt, maar verplaatst."

'Laatste moment'

De gemeente uitte in oktober ook al kritiek op het onderhoudsplan van Schiphol, onder meer op het feit dat Schiphol de plannen 'op het laatste moment' bekend zou hebben gemaakt. Hierdoor zou er te weinig tijd zijn voor bezwaar.

Schipholtopman Pieter van Oord sprak vorige maand van 'de meest efficiënte en minst belastende aanpak'. " Door de werkzaamheden in een keer uit te voeren, voorkomen we dat de baan tweemaal langdurig buiten gebruik moet worden gesteld.

Bezwaar kan worden ingediend tot en met 26 januari. Daarna neemt minister Madlener (Infrastructuur) een definitief besluit.