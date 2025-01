Reinier van Dantzig lijdt aan MS; stopt na volgende verkiezingen als wethouder

"Een ziekte waarover nog niet veel duidelijk is en ook het verloop van de ziekte is onzeker, maar het is geen fijne diagnose", schrijft Van Dantzig. "De kans is groot dat ik over tien jaar niet meer zelfstandig kan lopen. Het uitzicht op een gezond en fit leven is plots troebel geworden."

Van Dantzig stopt daarom na deze termijn als wethouder. "Na meer dan tien jaar intensieve Amsterdamse politiek is het een goed moment om te stoppen."

"In de resterende periode wil en kan ik het verschil blijven maken voor Amsterdammers", vervolgt de wethouder. "Ik voel mij goed en blijf mij hard maken voor meer woningbouw. Voor het bouwen van een mooi, fijn en gezellig Amsterdam voor iedereen."

De politieke carrière van Van Dantzig (39) begon in 2014 in de Amsterdamse raadsfractie van D66. Na drie jaar werd de geboren Amsterdammer fractievoorzitter van die partij. Sinds 2022 is Van Dantzig als wethouder onder meer verantwoordelijk voor woningbouw en de ruimtelijke ontwikkeling in de stad.

Ziekte

Bij MS ontstaan er ontstekingen in het centrale zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg), waardoor de hersenen minder goed de spieren kunnen aansturen. De precieze oorzaak van MS is nog niet bekend.

De klachten verschillen per persoon, maar vaak kunnen patiënten op termijn steeds moeilijker praten en bewegen. Volgens het Amsterdam UMC waren er eind 2023 in Nederland meer dan 25.000 mensen met MS.