FC Volendam-spits Henk Veerman gezegend met zachte voetjes: "Dat hoor ik niet vaak"

Rick Kruys zag zijn ploeg vier keer scoren en geen goals tegen krijgen, toch was de trainer van FC Volendam niet geheel tevreden. "Op papier is het een probleemloze avond, maar ik vond het niet een van onze beste wedstrijden. We maken wel een paar geweldig goals. Je probeert de lat hoog leggen en voetballend was het niet goed genoeg vandaag", aldus een kritische Kruys.

Volgende week speelt koploper FC Volendam opnieuw thuis. Dan maakt MVV de overtocht uit Maastricht. Aftrap is om 20.00 uur. Ook dit duel is weel live te volgen via NH Sport op NH Radio.