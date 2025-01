Telstar met lege handen tegen VVV-Venlo: "Veld onze grootste tegenstander"

In aanvallend opzicht kon Telstar weinig brengen. De Velsenaren waren onnauwkeurig in balbezit. Te vaak werd een bal ingeleverd bij de tegenstander en in sommige gevallen rolde de bal over de zijlijn. "Het veld was super zacht. Op een gegeven moment ga je het omploegen."

Ronald Koeman Jr. moest in de eerste helft toezien hoe Rick Ketting de paal raakte. Vervolgens pakte de keeper een aantal knappe ballen. In de slotfase moest de doelman het antwoord wel schuldig blijven op een fraaie indraaiende bal van Ilias Sierra. "Een bizarre goal", zegt verdediger Jeff Hardeveld. "Dat 'ie zo binnendraait, daar kan je weinig tegen doen."

