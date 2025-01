Natuurgebied bij Callantsoog kan verder groeien dankzij gulle giften van het publiek

In 2002 werd de eerste grond tussen Callantsoog en Groote Keeten opgekocht. Daarna heeft de natuurorganisatie steeds meer stukken land kunnen overnemen. Inmiddels is het zesde perceel opgekocht. Dat kon dankzij het natuurfonds van Landschap Noord-Holland waar iedereen aan mee kan doen om land te kopen voor natuur. En dat werkt. Door de hele provincie zijn aankopen gedaan.

"Mensen gunnen het ons. Ik denk dat dat komt omdat we zo zichtbaar zijn. Het is goed te zien wat we doen met het geld dat binnenkomt. We merken dat mensen het ook fijn vinden om wat na te laten. Ook uit nalatenschappen krijgen we regelmatig giften die we in de aankoop van land kunnen steken.", zegt Zutt.

