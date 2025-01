Den Helder heeft nieuwe en unieke school waar kleine nieuwkomers groot kunnen worden

Leerling Mohamed komt uit West-Afrika. "Hoe gaat het?", vraagt hij, een van de zinnen die hij inmiddels heeft geleerd. "En ik kan de dagen van de week al zeggen: maandag, dinsdag, woensdag."

Het opzetten van de nieuwe school was geen eenvoudige opgave. Er is jarenlang aan gewerkt en het vergde de nodige moed. "We hebben echt ons nek uitgestoken, ook financieel, door dit voor te financieren. We doen er misschien wat bescheiden over, maar dat is typisch Noord-Hollands, denk ik. Toch hebben we hier echt iets unieks neergezet", zegt Hans van Beek.

Nek uitsteken voor de kinderen

Dennis Burger voegt toe: "We mogen enorm trots zijn op wat hier staat. Er waren genoeg obstakels en vaak momenten waarop we hadden kunnen zeggen laten we het maar niet doen. Maar we hebben 'ja' gezegd, altijd vanuit het belang van het kind. We hebben alles eromheen genegeerd en alleen gekeken naar wat zij nodig hadden."

In de toekomst hoopt de school ook kinderopvang en MBO-onderwijs aan te bieden. Van Beek denkt dat de opzet een voorbeeld zou kunnen zijn voor de rest van Nederland: "Ik hoop dat er bussen vol bezoekers onze kant op komen, en dat ze denken: 'Verdikkeme, zo kan het ook.'"