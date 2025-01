Dronkenlappen zorgen steeds vaker voor problemen in de lucht

Ook Ingrid Brama van de Vereniging Nederlands Cabinepersoneel (VNC) weet uit de cijfers dat alcoholmisbruik de grootste oorzaak is van ordeverstoringen aan boord van vliegtuigen. "Als we zo iemand op voorhand aan boord kunnen weigeren, doen we dat. Uiteraard niet zomaar, maar je wilt niet dat het escaleert in de lucht."

Incidenten hebben vaak veel impact op het cabinepersoneel. "Vooral als je op zo’n tien kilometer hoogte in een afgesloten ruimte zonder hulpdiensten zit ", zegt de VNC-vakbondsbestuurder en stewardess. "We worden getraind om met agressie om te gaan en dat is heel goed, maar dit wil je toch gewoon niet?!"