🔴 Liveblog: koploper FC Volendam op weg naar monsterzege tegen Vitesse (4-0), Telstar op bezoek bij VVV-Venlo (1-0)

Goedenavond en welkom in dit liveblog. Hier lees je alles over de wedstrijden van FC Volendam. In Volendam speelt de ploeg van trainer Rick Kruys tegen rode lantaarndrager Vitesse. Telstar is in Limburg en speelt tegen VVV-Venlo.

FC Volendam - Vitesse: 4-0

VVV Venlo - Telstar: 1-0

FC Dordrecht - Jong AZ: 1-1

Beide duels zijn live te horen bij NH Radio.