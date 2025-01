Uren in de rij voor concert Bankzitters: "Nee, ze kunnen niet zingen"

Vanavond en morgen treden de Bankzitters op in een uitverkocht Ziggo Dome. Bijzonder, want de jongens zijn geen zangtalenten. De vijf vrienden zijn vooral bekend van hun video's met challenges op YouTube, maar begonnen voor de grap een boyband. Inmiddels hebben ze zelfs een hardcore fanclub die vandaag om 6.00 uur al in de rij zijn gaan staan.