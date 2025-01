Bronstige bok Rambo kwam, zag en bleef in het hertenkamp van Bloemendaal

Hij leefde in het wild, zag dat het leven in het hertenkamp van Bloemendaal beter was, sprong over het hek en bleef. Rambo het hert bezwangerde twee hindes en is er inmiddels niet meer weg te denken. Beheerder Olga van der Mark weet wel waarom Rambo de strijd is aangegaan met alfa-mannetje Julius 'Jules' Caesar en binnen de omheining is gebleven: "Hij stond aan het hek en dacht: ik wil die hindes ook wel."