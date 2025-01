AZ opnieuw in de beker thuis tegen Quick Boys

Vorig jaar werd het onderlinge duel in de achtste finales gespeeld. Na de reguliere speeltijd stond het 2-2. AZ kwam In de verlenging op voorsprong dankzij Myron van Brederode, maar de amateurs wisten in de tweede helft van die verlenging weer 3-3 te maken, waarna de strafschoppenserie noodzakelijk was.

Reuzendoder

Quick Boys heeft dit seizoen al drie eredivisieclubs uitgeschakeld: Almere City FC (3-0), Fortuna Sittard (3-1) en sc Heerenveen (3-2 na verlenging). De amateurs staan in de competitie bovenaan in de tweede divisie. AZ won in de vorige rondes in eigen stadion van FC Groningen (3-1) en van Ajax (2-0).

De kwartfinales worden gespeeld op 4, 5 en 6 februari. Op welke dag en hoe laat AZ in actie komt, wordt later bekend.

Vorig jaar strandde AZ in de kwartfinale tegen de latere bekerwinnaar Feyenoord (2-0). De laatste keer dat de Alkmaarse club de KNVB-beker won, was in 2013 toen PSV in De Kuip met 2-1 werd verslagen.