Live NH Sport: voormalige eredivisieclubs Volendam en Vitesse tegen elkaar, Telstar naar VVV

FC Volendam - Vitesse was vorig seizoen nog gewoon een degradatiewedstrijd in de eredivisie. Het liep voor beide clubs verkeerd af en dus treffen ze elkaar dit seizoen in de eerste divisie. Telstar gaat vanavond op bezoek bij VVV-Venlo. Beide duels kun je vanaf 19.00 uur zowel op NH Radio als via ons liveblog volgen.