Dierenarts van Amsterdamse hulporganisatie zwaargewond geraakt in Gaza

Animal Heroes heeft een pop-upkliniek in Gaza, waar gewonde ezels, paarden en huisdieren van ontheemde Palestijnen in verschillende steden worden behandeld. De organisatie wist de oorlog in Gaza tot nu toe zonder kleerscheuren te doorstaan. Toch raakte gisteren A’aed Mahmoud Abu Nejem, een dierenarts van de organisatie, zwaargewond bij een bombardement in Deir al Balah. "We waren eigenlijk de wapenstilstand al aan het vieren", aldus Kef. "

“We onderhouden dagelijks contact met hem. Dus we gisteren ineens het contact verloren, hebben we bijna heel Gaza gemobiliseerd om hem te vinden. Pas om twee uur vanochtend kregen we het bericht dat hij gewond is, maar in leven. Over de rest van het team hebben we helaas nog geen verdere informatie.”