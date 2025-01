Door branden geteisterd parkeerterrein op tijd leeg, dus 'geen dwangsom voor eigenaar'

Die deadline is gehaald, bevestigt de woordvoerder van burgemeester Schuurmans van Haarlemmermeer. "Het terrein was keurig op tijd leeg. "Geen dwangsom voor de eigenaar dus."



NH-verslaggever Thijs-Jan van Aalst was eerder deze week bij het terrein en zag dat het nagenoeg leeg was. "Er stond alleen nog een bewakingshuisje, twee vuilcontainers en één uitgebrande auto", vertelt hij.

Doelwit brandstichting

Het terrein aan de Bennebroekerweg was de afgelopen maanden geregeld het doelwit van brandstichting. Bij twee branden brandden één of enkele auto's af, maar in de nacht van zondag 10 op maandag 11 november was de schade vele malen groter: tientallen auto's van voornamelijk Schipholreizigers gingen toen in vlammen op.

