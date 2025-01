Gewonde bij brand in appartement Osdorp, woonkamer volledig uitgebrand

De brand brak vanmiddag rond 12.30 uur uit in een appartement op de eerste verdieping van het gebouw waar ook het stadsloket van Nieuw-West gevestigd is. Het slachtoffer was in de woning toen hij gewond raakte.

Een woordvoerder van de brandweer zegt dat de volledige woonkamer van het appartement is uitgebrand. De brand inmiddels geblust is en dat de woning is overgedragen aan stichting Salvage, die zich onder meer bezighoud met het opnemen van de schade. Het is nog onduidelijk hoe de brand ontstaan is.