Camerabeelden: bestuurder busje dodelijk ongeluk Amsterdam-Centrum overtrad verkeersregels

Hoe kan het dat er een dodelijk ongeluk plaatsvindt op het zebrapad, midden in het centrum, waar bovendien slechts dertig kilometer per uur gereden mag worden? AT5 ging de buurt in en kreeg beschikking over camerabeelden van het ongeluk. Daarop is te zien dat de bestuurder van het busje meerdere verkeersregels overtrad.

Het busje rijdt rond 9.30 uur op de Nieuwezijds Voorburgwal. De snelheid is niet hoog. Maar opvallend genoeg rijdt hij wel tegen het verkeer in én op het fietspad. Daarna slaat hij rechtsaf het zebrapad op en rijdt stapvoets richting het Magna Plaza. Als hij vervolgens een bocht maakt naar links, nog altijd op het zebrapad, raakt hij een vrouw die mogelijk in zijn dode hoek loopt. Hulpdiensten die ter plaatse komen zien de vrouw zwaargewond bij het zebrapad liggen. Er wordt geprobeerd de vrouw te reanimeren, maar dat mag niet baten. De Amsterdamse overlijdt ter plekke.

Na het ongeluk wordt een 38-jarige bestuurder uit de gemeente Haarlemmermeer aangehouden, zoals standaard is bij zware ongelukken. Hij is inmiddels vrij, maar blijft nog wel verdachte in de zaak. Dat laat de politie desgevraagd weten.