Omstreden woontoren maakt plaats voor vierkanten houten gebouw in Naardense natuur

Voor de ontwikkelaar betekende dit dat hij terug naar de tekentafel moest. Zo moest onder meer het probleem met de toegestane goothoogte worden opgelost. Volgens de huidige regels mag deze maximaal 6,5 meter zijn en moet het gebouw een kap hebben.

Geen kap meer

In het nieuwe ontwerp is dit ondervangen door het vierkanten houten gebouw een plat dak te geven. "De goothoogte is daarmee hoger dan 6,5 meter en is er niet langer sprake van een kap", zo legt de gemeente uit. In deze oplossing schuilt wel de afwijking van het bestemmingsplan.

Omdat burgemeester en wethouders willen afwijken van de gemeentelijke regels is een bindend advies van de gemeenteraad nodig. Op woensdag 29 januari buigt de politiek zich voor het eerst hierover.

Volgens het college past dit nieuwe bouwplan qua hoogte én uitstraling beter in de omgeving. Een speciale commissie heeft na studie van het ontwerp hetzelfde oordeel geveld. De hoop is nu dat er met een nieuw en 'beter' plan een einde komt aan 'jarenlang getouwtrek over invulling van deze plek', aldus verantwoordelijk wethouder Hugo Bellaart.