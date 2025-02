Update: steunpilaar Jordy Clasie tekent nieuw driejarig contract bij AZ

Clasie voetbalt sinds 2019 voor AZ. Eerder kwam hij uit voor Feyenoord, Excelsior, Club Burgge en Southampton. Met het Nederlands elftal was hij in 2014 actief op het WK in Brazilië. In totaal heeft Clasie zeventien interlands achter zijn naam staan. Bij AZ staat de teller inmiddels op 209 wedstrijden.

Met AZ speelt Clasie morgenavond in de kwartfinale van de KNVB-beker tegen Quick Boys. Het duel in Alkmaar begint om 20.00 uur. NH Sport doet op radio live verslag van de wedstrijd.