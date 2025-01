AZ en Jordy Clasie zijn eruit: steunpilaar gaat nog liefst drie jaar door in Alkmaar

Clasie voetbalt sinds 2019 voor AZ. Eerder kwam hij uit voor Feyenoord, Excelsior, Club Burgge en Southampton. Met het Nederlands elftal was hij in 2014 actief op het WK in Brazilië. In totaal heeft Clasie zeventien interlands achter zijn naam staan.

Mr Europa

Bij AZ staat de teller inmiddels op 204 wedstrijden. De Haarlemmer speelde 52 Europese duels voor AZ. Geen enkele speler in de historie van AZ kwam zo vaak voor de club in Europese wedstrijden in actie.

Clasie is bij het huidige AZ een onmisbare schakel geworden. Reden voor Huiberts om Clasie, ondanks zijn relatief hoge leeftijd, voor langere tijd te willen behouden. "Jordy haalt een ontzettend hoog niveau en is in staat om zowel het team als het individu beter te laten functioneren. Daarnaast is Jordy met al zijn ervaring in binnen- en buitenland erg belangrijk voor de ontwikkeling van de jonge spelers in het team", aldus Huiberts op de website van AZ.