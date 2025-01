Betonblokken vervangen geluidswand na ongeluk Lijnderbrug, herstel gaat maanden duren

In totaal zijn veertien panelen van de geluidswand gesneuveld en veertien staanders verbogen door de aanrijding. De staanders kunnen mogelijk worden hersteld, maar de panelen moeten worden vervangen. "Daar zit een lange levertijd op", aldus de woordvoerder van verantwoordelijk wethouder Marja Ruigrok. "Dat gaat al met al dus wel even duren."

Betonnen barriers en nieuwe vangrails

De komende dagen worden er al wel wat werkzaamheden uitgevoerd. Zo wordt vandaag een betonnen barrier langs het gapende gat geplaatst 'om het voetpad veilig te stellen'. Maandag wordt de twintig meter beschadigde vangrails vervangen.

"Dan is er tussen 9.00 en 15.00 uur een halve afzetting van de weg en het fietspad", vertelt de woordvoerder, "en staan er verkeersregelaars." Bij het weghalen en het plaatsen van de vangrails zal het verkeer geen hinder ondervinden, benadrukt ze. Wel wordt het fietspad op de Akerdijk onder het viaduct afgesloten als op het viaduct gewerkt wordt.

Staanders terug te buigen?

De komende tijd worden ook de beschadigde staanders verwijderd waartegen de geluidswand is gemonteerd. In de werkplaats wordt bekeken of ze nog in hun originele vorm kunnen worden gebogen. Als dat niet kan moeten er nieuwe worden besteld, en ook die hebben een flinke levertijd.