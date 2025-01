Haarlemmer Joep rent 12 uur lang voor mentale gezondheid door het Vondelpark

"We hebben voor het Vondelpark gekozen, omdat de weg daar verhard is en we geen last hebben van auto's. We hoeven dus niet te stoppen. En het is een praktische plek voor onze vrienden die ons komen aanmoedigen."

Joep studeert psychologie aan de Universiteit van Amsterdam en kent de route door het park inmiddels. "We starten om 09.00 uur ter hoogte van het voormalige Filmmuseum en dan gaan we door tot 21.00 uur. Vooral Enzo is heel goed getraind, hij moet de kar een beetje gaan trekken." Joep heeft aardig wat lange wandeltochten achter de rug en rende de marathon van Eindhoven.

'Je bent geen slachtoffer als je mentale problemen hebt'

"Allereerst vinden we het een gaaf doel. Dat geeft ons voldoening. En, ook heel belangrijk, is dat we de aandacht willen vestigen op mentale gezondheid. Je hoeft je geen slachtoffer te voelen en je bent niet ziek als je mentale problemen ervaart. Praat erover, je bent echt niet alleen. Zeker binnen de studentencultuur is je kwetsbaar opstellen niet altijd even makkelijk", legt Joep uit.

Tekst loopt door na de foto.