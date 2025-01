Eigen tulp voor zanger Yves Berendse en buurt wil 'Al Capone' niet meer zien

Tekort aan zomerkleding bij kledingbank

De kledingbank in Medemblik is door een brand bij de buren haar hele zomercollectie kwijtgeraakt. Bij de brand in een loods vlogen olievaten in brand, waardoor er veel rook vrijkwam. Die rook is in de kleding getrokken, waardoor de kleding onbruikbaar is geworden en moet worden weggegooid. Hierdoor dreigt er een tekort aan zomerkleding voor de klanten van de kledingbank.

Met zijn hand wrijft de 86-jarige Jan van Vliet, voorzitter van de Kledingbank Medemblik, over een stapel jassen. "Kijk, helemaal zwart van het roet. We hebben nog gekeken of we de kleding konden wassen, maar het kan allemaal weg."