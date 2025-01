Zanger Erik van der Hoff blikt terug op vriendschap met Manuëla Kemp: "Voor mij is ze altijd Maan geweest"

In het radioprogramma De Ontbijttafel vertelt de zanger dat de twee heel ver teruggaan. "Het feit dat haar dood eraan kwam, maakt het wat dragelijker. Dan heb je de afgelopen dagen kunnen reflecteren op wie ze was en wat we hebben meegemaakt."

'Altijd contact gehouden'

De twee muzikanten leerden elkaar kennen via de vader van de drummer van Roberto Jacketti & the Scooters, hij was de chauffeur was de band. "Toen wij stopten met de band ging hij een ander bandje rijden en dat was de meidengroep The Revellettes, daar zong Manuëla in."

De bandleden kwamen weleens kijken bij elkaars optredens. Ook kwamen bij ze bij elkaar over de vloer en traden samen op. "We hebben altijd contact met elkaar gehouden en ook veel moeilijke dingen met elkaar gedeeld", zegt Erik, die Manuëla 'Maan' noemt. "Voor ons is Manuëla altijd Maan geweest."