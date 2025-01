Spanningen in de sierteelt, maar in bollendorp Breezand zijn ze vooral trots

Dat het draagvlak voor de bollenteelt in Breezand groot blijft heeft te maken met de historische verankering in de streek, zegt Matthé van Lierop, voorzitter van de belangenbehartiging voor bloembollenkwekers (KAVB) in het Noordelijk Zandgebied en bollenkweker. "Het hoort bij de regio."

Toch gaat het in dit bollendorp ook niet altijd goed. Van Lierop heeft zelf een keer een conflict gehad met zijn buren in Breezand over het gebruik van bestrijdingsmiddelen. "Zij maakten zich zorgen over hun gezondheid. We zijn er niet uitgekomen en zij zijn uiteindelijk verhuisd."

Piet Vergif

Voor het draagvlak is het ook goed dat telers zorgvuldiger zijn dan vroeger, benadrukt Douwe Herder (81) in zijn deuropening. Hij is in Breezand geboren en heeft altijd als accountant voor bollenbedrijven gewerkt. "Vroeger kwam de spuiter hier met een karretje. Piet Vergif noemden we hem, hij was altijd helemaal geel. Dat kan je je nu niet meer voorstellen."

Zijn schoonfamilie had, net zoals zoveel mensen hier, een eigen bollenbedrijf. “De meeste inwoners zijn hier direct of indirect verbonden aan de teelt. De bouwbedrijven, exportbedrijven en toeleveranciers, allemaal werken ze met de bollensector."

Hoe komen de regels tot stand?

Toch zijn er in Breezand ook twijfels over de gezondheidseffecten van bestrijdingsmiddelen. ⁠Op geen enkel gewas spuiten Nederlandse boeren zoveel pesticiden als op lelies: 37 kilo per hectare. Dat is bijna twee keer meer dan op appels en peren en bijna vijf keer meer dan op aardappelen.

Een andere dorpsbewoner, die even verderop woont maar ook alleen anoniem haar verhaal wil doen, vertelt dat ze zich soms wel zorgen maakt om haar gezondheid. "Ik weet dat telers hier zich aan de regels houden maar ik vraag me weleens af hoe die normen tot stand komen. Klopt het wel wat er gemeten wordt?”

Volgens de Gezondheidsraad en het RIVM gaan er vooral dingen mis in de toelatingsprocedures van bestrijdingsmiddelen. Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) houdt onvoldoende rekening met de effecten van bestrijdingsmiddelen op jonge kinderen, en met een mogelijke relatie met ziekten als ALS, Parkinson en Alzheimer. Volgens het RIVM is die relatie ‘plausibel’.

"In een ideale wereld gebruiken we geen gif", zegt de vrouw. "Maar we moeten ook geen paniek zaaien en goed met elkaar blijven we praten."